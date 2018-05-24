Çerçioğlu; "Ramazan bereket getirsin"

Koçarlı’nın Çakırbeyli Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen başkan Çerçioğlu yoğun ilgiyle karşılandı.

Vatandaşların ramazan ayını kutlayan başkan Çerçioğlu vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. Başkan Çerçioğlu büyükşehir belediyesinin Aydın’ın dört bir tarafında iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini söyledi. Çakırbeyli’de iftarın yanı sıra bazı yarışmalar düzenlenerek çocuklar da mutlu edildi.

Başkan Çerçioğlu: Ramazan sağlık, mutluluk, huzur getirsin

Ramazanda birlik, beraberlik ve hoşgörünün en yüksek seviyede olduğunu söyleyen başkan Çerçioğlu "Demokrasinin başkenti Çakırbeyli’den tüm vatandaşlarımızın ramazan ayını en içten duygularımla kutlarken ramazan ayının sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini dilerim" dedi. Başkan Özlem Çerçioğlu tüm vatandaşlarımızı Aydın’ın her yerinde kurulacak olan ramazan sofralarına davet etti.

İftarda Çakırbeylililer başkan Çerçioğlu’na yoğun ilgi gösterirken, başkan Çerçioğlu’nun hem ramazan ayını kutladılar hem de hatıra fotoğrafı çekildiler.

Büyükşehir 600 bin vatandaşla buluşacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi bu yıl 500 farklı yerde yaklaşık 600 bin vatandaşla iftar sofralarında bir araya gelecek. İftar sofralarının yanı sıra ramazan ayı boyunca bazısı unutulmaya yüz tutmuş onlarca etkinlik de vatandaşları bekliyor olacak. Hacivat ile Karagöz’den sihirbazlara ateşbazlara pandomim sanatçılarına etkinlikler hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap edecek.