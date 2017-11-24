Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 10:18

Çıntar yağışla birlikte yüzünü gösterdi

Aydın’da sonbahar ve kışın habercisi olan çıntarlar yağışlarla beraber toprak üstünde kendini göstermeye başladı.

Çıntar yağışla birlikte yüzünü gösterdi

24 Kasım 2017 10:18


Aydın dağlarında kendiliğinden yetişen ve kilosu 20 TL’ye satılan çıntarlar köylülerin ek gelir kapısı oluyor. Özellikle Madran Dağı’nda ve yüksek kesimlerinde son bahar mevsiminde bolca yetişen ve yöresel adıyla çıntar olarak adlandırılan mantarlar sayesinde dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar adeta bayram yapıyor. Tadı kadar fiyatı da oldukça güzel olan çıntarın kilosu 15-20 TL’ye satılıyor.


Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Muğla sınırına yakın yüksek kesimlerde kendini gösteren çıntar birçok ailenin geçim kapısı haline geldi. Köylüler topladıkları çıntarları hem tüketiyor, hem de fazlasını pazarda satıyor.


Bozdoğan’da çiftçilikle uğraşan Yaşar Uysal, yağışlarla beraber çıntarların ve doğal mantarların çıktığını belirterek, “Aydın’ın yüksek kesimlerindeki çam ormanlarının arasında yetişen mantar türleri oldukça lezzetli oluyor. Çıntar almak için çok sayıda kişi de Bozdoğan’daki pazara gidiyor. Sonbahar yağışlarının ardından ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen çıntarların özel müşterileri oluyor. Çıntar yeni çıktığı için kilosu şu an 15-20 TL’ye satılıyor. Beyaz renkteki doğal mantar ise 10 TL’den alıcı buluyor” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
19
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç