Çıntar yağışla birlikte yüzünü gösterdi

Aydın dağlarında kendiliğinden yetişen ve kilosu 20 TL’ye satılan çıntarlar köylülerin ek gelir kapısı oluyor. Özellikle Madran Dağı’nda ve yüksek kesimlerinde son bahar mevsiminde bolca yetişen ve yöresel adıyla çıntar olarak adlandırılan mantarlar sayesinde dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar adeta bayram yapıyor. Tadı kadar fiyatı da oldukça güzel olan çıntarın kilosu 15-20 TL’ye satılıyor.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Muğla sınırına yakın yüksek kesimlerde kendini gösteren çıntar birçok ailenin geçim kapısı haline geldi. Köylüler topladıkları çıntarları hem tüketiyor, hem de fazlasını pazarda satıyor.

Bozdoğan’da çiftçilikle uğraşan Yaşar Uysal, yağışlarla beraber çıntarların ve doğal mantarların çıktığını belirterek, “Aydın’ın yüksek kesimlerindeki çam ormanlarının arasında yetişen mantar türleri oldukça lezzetli oluyor. Çıntar almak için çok sayıda kişi de Bozdoğan’daki pazara gidiyor. Sonbahar yağışlarının ardından ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen çıntarların özel müşterileri oluyor. Çıntar yeni çıktığı için kilosu şu an 15-20 TL’ye satılıyor. Beyaz renkteki doğal mantar ise 10 TL’den alıcı buluyor” diye konuştu.