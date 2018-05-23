Çok faydalı ama yeterince tüketmiyoruz

Sağlıklı bir yaşam için doğumdan ölüme kadar süt tüketilmesi önerilirken verilere göre Türkiye’de kişi başı süt tüketiminin yıllık 26 litre düzeyinde kaldığı belirtildi.

Sütün insan sağlığı için önemi ve süt tüketimi ile ilgili kamuoyunda bilinç ve farkındalığın artması amacıyla her yıl 21 Mayıs’ta ‘Dünya Süt Günü’ adı altında etkinliklerin düzenlendiğini belirten Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör “Yapılan araştırmalara göre, ülkemizde süt içme oranları gelişmiş ülkelere göre oldukça düşük. Türk halkımızın Avrupa ülkelerinin neredeyse dörtte biri kadar süt içtiği biliniyor. Euromonitor 2017 verilerine göre; dünyada süt tüketiminin en yüksek olduğu ülkeler Kuzey Avrupa ülkeleri. Estonya, İrlanda, Finlandiya, İngiltere ve İzlanda’da kişi başına içme sütü tüketimi yıllık 100 litrenin üzerinde iken, Türkiye’de yıllık kişi başı süt tüketimi 26 litre düzeyinde kalıyor. Süt üretiminde dünyanın ilk 10 üreticisi içinde yer alan Türkiye’de toplam süt üretimi son 20 yılda iki katına çıkarak 20 milyon 700 bin tona ulaştıysa da, bu miktarın sadece 9 milyon 213 bin tonu, yani yarısından azı sanayiye gidiyor ve kayıt altında” dedi.

Sütün faydalarının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğunu ve sağlık için doğumdan ölüme kadar sütün tavsiye edildiğini belirten Başkan Güngör; “Sağlıkçılar önemli bir protein kaynağı olması, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kemik gelişimini sağlaması ve osterepozu engellemesi, kalp hastalıklarından koruması, gebelikte mineral kaybını önlemesi gibi faydaları saymakla bitmeyecek kadar çok olan sütün tüketilmesini öneriyor. Ancak ülkemizde halen süt tüketimi istenilen seviyede değil” diyerek sağlık için herkesin süt tüketmesini önerdi.