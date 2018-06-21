Cumhuriyet Başsavcısı Tüten’den ATB’ye ziyaret

Tüten’i Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Er ve Abdülkadir Yıldız ile Genel Sekreter Neslihan Koç karşıladı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, kurum hakkında bilgilendirmede bulunarak, gerçekleşen ve planlanan faaliyetlerinden bahsederek karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

Fevzi Çondur, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten’i ve ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretleri için teşekkürlerini ifade etti.