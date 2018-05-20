Didim Belediyesince fener alayı düzenlendi

Fener slayı sonrasında Türk müziğinin güçlü gruplarından “Kolpa” şarkılarıyla Didimlileri coşturdu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı dolayısıyla Didim Belediyesince her yıl düzenlenen Fener alayı bu yılda düzenlendi. Didim Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk bulvarı üzerinden Kent meydanında sona erdi.

Belediye önünde başlayan yürüyüş kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik tedbiri alırken, Didimliler ellerinden meşaleler ve Türk bayraklarıyla sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Didim Kent Meydanında sona eren yürüyüş sonrasında halka açık ücretsiz konser düzenlendi. Konsere Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve eşi, Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven ve eşi, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Başkan yardımcıları Salih Bankoğlu ve Ahmet Yılmaz ile ilçe yöneticileri de katıldı.

Konser öncesinde Didimli gençlerle birlikte sahneye çıkan Başkan Atabay “Atatürk’ün Gençliğe hitabesini” okudu; gençler ise daha sonra “Gençliğin Ataya cevabını” hep bir ağızdan okudu.

Başkan Atabay daha sonra yaptığı konuşmasında “Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan, 19 Mayıs kurtuluş ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gündür. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi, yok edilmek istenen bir milletin var olma yolundaki güneşi olmuştur.”dedi.

Başkan Atabay’ın konuşmasının ardından “Kolpa” grubu en güzel şarkılarını seslendirdi. Grubun solisti Barış Yurtçu ilk şarkısının ardından tüm Didim halkının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı kutlarken “Bugün iki ayrı güzel olay benim için; biri bugün benim doğum günüm, diğeri de Galatasaray şampiyon oldu. GS’nın şampiyonluğunu da kutluyorum.”diyerek Didimlileri söylediği parçalarla coşturdu.