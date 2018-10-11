Didim'de fiber tekne arıza yaptı, kaçak göçmenler mahsur kaldı

Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin bindiği fiber tekne arıza yaptı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin bindiği fiber tekne arıza yaptı. Denizde sürüklenen 1'i çocuk 10 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın Sisam Adasına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin bindiği fiber tekne, Didim açıklarında motor arızası yaparak, sürüklenmeye başladı. Yardım talebi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, fiber tekne içerisinde mahsur kalan 1'i çocuk, 2'si kadın 10 kaçak göçmeni kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.