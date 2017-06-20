Doğduğu hastaneye başhekim yardımcısı olarak atandı

Yılmaz Taşkıran, yıllar sonra doğduğu Nazilli Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak göreve başladı.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevine başlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yılmaz Taşkıran, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle ifade etti: “İnsanın doğduğu yerde hizmet veriyor olması çok güzel. Nazilli Devlet Hastanesine başhekim yardımcısı olarak göreve başladığımdan dolayı çok mutluyum. Daha önce Nazilli Devlet Hastanemizde 6 yıl görev yapmıştım. O zaman doktor olarak hizmet vermiştir, şimdi de Başhekimiz Op. Dr. Şafak Çalışkan ve diğer başhekim yardımcısı arkadaşlarımla yöneticilik anlamında en iyi hizmeti vermek için yoğun çaba sarf edeceğiz”