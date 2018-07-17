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17 Temmuz 2018 08:57

Dostluk karşılaşması meydan savaşına dönüştü

Aydın’da geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşi festivallerinde sahipleri boğalardan daha öfkeli ve kızgın çıkınca boğa güreşi arenası ringe dönüştü.

Dostluk karşılaşması meydan savaşına dönüştü

17 Temmuz 2018 08:57

Sopa ve yumruklarla birbirine giren iki grup dostluk için güreşen boğaların hemen yanında adeta savaştı. Cazgırların ikazlarına rağmen bir türlü bitmeyen boğa sahiplerinin kavgasını seyirciler ayırmaya çalıştı.


Aydın’da geleneksel hale gelen boğa güreşi festivalleri kapsamında Köşk ilçesinde düzenlenen güreşlere Aydın, Muğla ve İzmir illerinden yaklaşık 120 boğa katıldı. Oldukça renkli ve dostluk havasında başlayan güreşler yoğun ilgi gördü. Özel dostluk müsabakalarının gerçekleştirildiği güreşlerin başüstü karşılaşmaları sırasında da özel dostluk güreşi düzenlendi. Her şeyin oldukça güzel gittiği bir anda güreşen boğaların sahipleri ellerindeki sopalarla güreşen boğaların hemen yanında birbirlerini öldüresiye vurmaya başladı. Arenanın savaş alanına döndüğü güreşlerde bir çok kişi yaralanırken boğalar hiçbir şeyden habersiz dostluk güreşlerine devam etti.


Güvenlikçiler tarafından müdahale edilen kavgalarda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, kavganın çıkış sebebinin boğalara taktik verme meselesinden çıktığı belirtildi. Oldukça güzel giden güreşlerin finallerinde yaşanan kavgayı izleyiciler yuhalayarak tepki gösterdi.




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