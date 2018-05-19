Efeler AK Parti orucunu birlikte açtı

AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşen iftar programına Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, AK Parti Aydın milletvekili aday adayları, ilçe yönetimi ve partililer katıldı.

İftar yemeğine katılan misafirlere kendi eliyle yemek dağıtan AK Parti İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, Aydınlılar ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutlayarak; “AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı olarak AK Parti Aydın milletvekili aday adaylarımız ve önceki dönemlerde Efeler İlçe Teşkilatlarında görev yapan abilerimizden oluşturduğumuz İstişare heyetimiz ile bir araya geldik. Mutfağına ve neferliğine talip olduğumuz kutlu davamızda, kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz” dedi.