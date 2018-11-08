Efeler Belediyesi spora destek vermeyi sürdüyor

Efeler Belediyesi Kasım ayı 2'inci Belediye Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 53 amatör spor kulübüne 100 bin TL maddi destek yapılmasına karar verildi.

Efeler Belediyesi meclis salonunda Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 18 madde görüşüldü. Toplantıda ilimizde faaliyet gösteren ve federasyona üye spor kulüplerine nakdi yardım esas olmak üzere Süper Amatör Takımları, 1. Amatör Küme Takımları, 2. Amatör Küme Takımları, futbol dışı faaliyet gösteren spor kulüpleri, bölge tekerlekli sandalye basketbol altyapısı, 2. Lig Bayan Futbol Takımları, BAL Takımları ve 2. Lig Hentbol Altyapı Takımları olmak üzere toplamda 53 adet amatör spor kulübüne net 100 bin TL nakdi para yardımı yapılması kararı alındı.

Spor kulüplerine yapılacak olan yardımın her takıma eşit olarak dağıtılacağını ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 'Yapılacak olan nakdi yardımımız 53 kulübümüze eşit bir şekilde paylaştırılarak her kulübün hesabına bin 886 TL olarak yatırılacak" dedi.

Toplantıda ayrıca Kadıköy Mahallesi'nde yeni yapılan parka 'Beş Duyu - Engelsiz Yaşam' Parkı, Fatih Mahallesi 1101 sokakta yeni yapılan parka 'Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yıldıray Erdoğdu' Parkı ve Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde yeni yapılacak olan parka da 'Aliya İzzetbegoviç' Parkı isimlerinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.