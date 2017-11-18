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18 Kasım 2017 08:54

Efeler Belediyesi Türk Müziği Korosu mest etti

Efeler Belediyesi Türk Müziği Korosu, Aydın Kültür Merkezi’nde verdiği konser ile geceye katılanları mest etti.

Efeler Belediyesi Türk Müziği Korosu mest etti

18 Kasım 2017 08:54


Efeler Belediyesi tarafından Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu üyelerinden oluşturulan Türk Müziği Korosu konserlerine devam ediyor. Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu’nda Efeler halkı ile buluşan Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Müziği Korosu’nun konserine, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Belediyesi Meclis Başkan Vekili Halis Günday, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Salonu tıklım tıklım dolduran Efeler halkı, koronun seslendirdiği türkülere gece boyunca eşlik etti.


Konserin sonunda Aydın’ın simgelerinden biri olan efeler sahne aldı. Koronun ve koroya eşlik eden vatandaşların hep bir ağızdan seslendirdikleri ‘Çökertme’ türküsü ile zeybek gösterisi yapan Efeler Belediyesi Efe ekibi, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı ve dakikalarca alkışlandı.




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