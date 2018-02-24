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24 Şubat 2018 17:09

Ekonomi Bakanlığı, AYTO’da ihracatçılarla bir araya geldi

Türkiye’nin 2023 yılında dünya dış ticaretinden yüzde 1,5 pay almasını hedefleyen Ekonomi Bakanlığı, Aydınlı ihracatçılarla bir araya geldi.

Ekonomi Bakanlığı, AYTO’da ihracatçılarla bir araya geldi

24 Şubat 2018 17:09



2017 yılında 1506 firmayı Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdürlerin başkanlık ettiği heyetlerle ziyaret eden Ekonomi Bakanlığı, 23-24 Şubat 2018 tarihlerinde Aydın’da 20 ihracatçı firmayı yerinde ziyaret etti.



Ziyaretlerin ardından, Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü Arzu Yılmaz’ın başkanlık ettiği heyet Aydın Ticaret Odası Toplantı Salonunda ihracatçı firmaların temsilcilerine devletin ihracat teşvikleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu ve firmaların sorularını yanıtladı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Ekonomi Bakanlığı’nın firmaları yerinde ziyaret ederek ihracat teşvikleri hakkında bilgi vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantıya katılan firmalara da teşekkür eden Ülken, “Aydın Ticaret Odası olarak biz de üyelerimizin ihracat rakamlarını artırması için projeler üretiyor ve destekler konusunda her zaman kendilerini bilgilendiriyoruz” dedi.




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