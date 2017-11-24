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24 Kasım 2017 10:37

Elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Uğur Soğutma fabrikalarında yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü

24 Kasım 2017 10:37

Küçük çaptaki yangının gece vardiyasında çalışanların dikkati sayesinde anında fark edilip büyümeden söndürülmesi herkesi sevindirdi.


Yangın gece saat 00:30 sıralarında Uğur Soğutma’ya ait Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikada meydana geldi. Fabrikada kablo yanık kokusu duyan çalışanlar bir anda elektik trafosunun kısa devre yapıp ateş çıkardığını gördü. Vardiya çalışanları tarafından yangın hemen müdahale edilerek söndürülürken, fabrikaya tedbir amaçlı itfaiye ekibi çağrıldı.


Uğur Soğutma’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Nazilli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikamızda 24.11.2017 tarihinde saat 00.36 sıralarında elektrik kablolarının neden olduğu teknik bir arıza nedeniyle küçük çapta bir yangın meydana gelmiş olup, itfaiye ekipleri gelmeden vardiya çalışanlarımızın müdahalesiyle hemen söndürülmüştür. Gerçekleşen olayda, can ve mal kaybı yaşanmamıştır” denildi.




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