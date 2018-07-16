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16 Temmuz 2018 15:06

Eniştesini öldüren zanlı Cinayet Büro ekiplerinden kaçamadı

Aydın’ın Çine ilçesinde, eniştesini silahla öldüren şahıs Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıüı ısrarlı takip sonucu kısa sürede yakalandı.

Eniştesini öldüren zanlı Cinayet Büro ekiplerinden kaçamadı

16 Temmuz 2018 15:06


Aydın’ın Çine ilçesinde kız kardeşiyle birlikte gıda firması işleten Hasan Ali U. (53) iddiaya göre miras anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı eniştesi Burhan Eroğlu’nu tabanca ile vurarak olay yerinden kaçmıştı. Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından Hasan Ali U.’yu yakalamak için Aydın genelinde çalışma başlatıldı. Hasan Ali U.’nun izini süren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı Çakırbeyli mevkiinde yapılan takip sonucu sonucu yakaladı.


Hastanede sağlık o-kontrolünden geçirilen cinayet zanlısı Hasan Ali U’nın Ciyate Büro Amirliğindeki işlemlerinin yapılmasının ardından Çine’de adliyeye sevk edileceği öğrenildi.




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