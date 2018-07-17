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17 Temmuz 2018 16:45

Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

Aydın’ın Çine ilçesinde, miras yüzünden tartıştığı iddia edilen eniştesini silahla vurarak öldüren ve daha sonra kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı tutuklandı.

Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

17 Temmuz 2018 16:45


Çine’de dün meydana gelen olayda; kız kardeşiyle birlikte gıda firması işleten Hasan Ali U. (53), miras anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı eniştesi Burhan Eroğlu’nu tabanca ile vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı. Zanlı Hasan Ali U’nun izini süren Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı Çakırbeyli mevkiinde yapılan takip sonucu yakalamıştı.


Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen cinayet zanlısı Hasan Ali U., Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin yapılmasının ardından Çine İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Sorgusu tamamlanan Hasan Ali U., sevk edildiği Çine Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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