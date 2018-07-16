Eniştesini silahla vurarak öldürdü

Aydın’ın Çine ilçesinde kız kardeşiyle birlikte gıda firması işleten Hasan Ali U. (53) iddiaya göre miras anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı eniştesi Burhan Eroğlu’nu tabanca ile vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Çine’de gerçekleşti. Bir süredir miras meselesinden aralarında husumet olan Hasan Ali U. eskiden ortağı olduğu aile işletmesine geldi. Burhan Eroğlu, kayınbiraderini mandıradaki makinelerini zarar vereceğini düşünerek içeriye girmesine engel oldu. Hasan Ali U. arka bahçeden mandıraya girip tabanca ile eniştesi Burhan Eroğlu’nu göğsünden vurdu. Burhan Eroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Hasan Ali U’nun yakalanması için Jandarma geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.