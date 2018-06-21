Erbeyli şehitleri dualarla anıldı

Anma törenine İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, MHP İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam, CHP İncirliova İlçe Başkanı Aytekin Kaya, Atatürkçü Düşünce Derneği İncirliova Şube Başkanı Belgin Güler, Erbeyli Mahalle Muhtarı İsmail Akça ile İncirliova ve Germencik İlçelerinden resmi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu sonrasında bir konuşma yapan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale; “Ülkemiz genelinde başlayan işgallerde kutsal vatan toprağının savunmasında öncü olmuş başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bugüne kadar canlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Biliyoruz ki kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyan aziz şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bugün burada andığımız 72 şehidimiz de işgaller esnasında ülkemizin bekası için canlarını feda etmiştir. Tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz” dedi.

İncirliova Kaymakamı Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Ediz Sürücü ise; “Aydın Valiliği olarak milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak adına çalışmalarımız aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilimiz genelindeki tüm şehitliklerimizin fiziki şartlarının iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Bugün burada andığımız Erbeyli Şehitlerimiz başta olmak üzere vatan topraklarımızın savunmasında canlarını feda etmiş aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Kale ve Kaymakam Sürücü’nün konuşmalarının akabinde Prof. Dr. Enver Konukçu da, Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele Dönemi ve Erbeyli Şehitleri hakkında törene katılanlara çeşitli bilgiler aktardı.