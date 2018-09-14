Eski eşinin yüzünü şişeyle parçaladı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan Meryem Özer (22), boşandığı iki çocuğunun babası Ali Çetin (35) tarafından ilişkiye girme teklifini reddettiği iddiasıyla kırık cam şişe ve demir parçasıyla yüz, kol ve boğazı kesilip, başına demir çubukla vurularak yaralandı. 160 dikiş atılan yüzü tanınamaz hale gelen ve doktorların yüzde 10 yaşama ihtimali verdiği genç kadın, 15 günlük yaşam mücadelesi sonucunda hayata tutundu.

Karacasu ilçesinde 5 yıllık evli olan Ali Çetin (35) ve Meryem Özer şiddetli geçimsizlik nedeniyle 4 ay önce boşandı. Boşanmanın ardından Meryem Özer, velayeti babalarında olmasına rağmen çocuklarına bakmadığı için 3 yaşındaki Dilber ve 1,5 yaşındaki Fadime ile tuttukları bir evde yaşamaya başladı. Boşanmalarına rağmen eski eşini sürekli arayarak öldürmekle tehdit eden Ali Çetin, 24 Ağustos'ta bunu gerçekleştirmek istedi. Öğle saatlerinde eski eşinin evine çocuklarını görmek bahanesiyle giden Çetin, eski eşiyle ilişkiye girmek istedi. Özer'in karşı koymasıyla evi terk eden Çetin, gece saat 23.30 sıralarında Özer'in eve giderken peşine takıldı. Sokak ortasında eşine dayak atmaya başlayan Çetin, marketin dolabında bulunan soda şişesini alarak Özer'in başında kırdı. Ardından da kırık şişeyle eski eşinin boğazını kesti. Bununla da öfkesini alamayan Çetin, yerde bulduğu demir parçasını Özer'in kafasına vurmaya başladı. Eski eşinin boynunda bulunan altın ve cebindeki 200 lirayı alan Çetin, eşini dövmeye devam etti. Çetin'i çevreden yetişen vatandaşlar durdurdu. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

“Beni yaşatmaz”

Doktorların, 'yaşama şansı yüzde 10' dediği Meryem, 15 gün yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kazanarak hayata tekrar tutundu. Ancak aldığı darbelerden dolayı yüzü tanınmaz hale gelen Meryem'in, en az 5 estetik ameliyat geçirmesi gerekiyor.

Geçirdiği ameliyat sonrası dehşet anlarını anlatan Meryem Özer, "Biz eşim ile kaçarak evlendik. Meğerse ben eşimin ikinci resmi nikahlı eşi olmuşum. Ama daha önceden de 4 tane dini nikahlı eşi varmış. Son aylar sürekli kavga etmeye başladık. Bu kavgaların birinde beni ikinci katın balkonundan aşağıya atmaya kalktı. Bana sürekli, 'benden boşanırsan senin yaşatmam. Yüzüne kezzap atarım' diye tehditlerde buluyordu. En sonunda dayanamadım ve 4 ay önce boşandım. Başıma bunlar geldi. Kayınpederim de yıllar önce eşini öldürmüş. Bunların genlerinde var. Eski eşim de beni öldürmeden rahat etmez. Zaten cezaevinde, 'daha bu iş bitmedi' diye konuşuyormuş. Ne olur bu vahşiyi cezaevinden çıkartmayın. Yoksa beni öldürür" ifadelerini kullandı.

Savcılığın tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk ettiği Ali Çetin'in ilk ifadelerinde eşinin kendisine hakaret içeren söylemlerde bulunduğunu iddia ederken, bir an kendini kaybetmesi sonucu eşini dövmeye başladığını söylediği öğrenildi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan zanlı tutuklanarak Nazilli Cezaevi'ne gönderildi.