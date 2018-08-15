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15 Ağustos 2018 09:33

Esnaf hırsızlardan korkusuna, hurda arabaları çatıda saklamaya başladı

Türkiye’de kişi başı araç yoğunluğunun en fazla olduğu illerin başında gelen Aydın’da tamirciler eski arabaları ne yapacağına şaşırdı.

Esnaf hırsızlardan korkusuna, hurda arabaları çatıda saklamaya başladı

15 Ağustos 2018 09:33

Yapsan yapılmayan satsan satılmayan eski araçları esnaf, hırsızlardan korkusuna dükkanların çatısında saklamaya başladı.


Gelişen teknolojinin tamirciliği zorlaştırdığını belirten esnaflar özellikle yeni araçlarda tamir olayının neredeyse kalktığını belirten tamirciler, “Eskiden tamir edilemeyecek kadar eski olan araçları bir kenara park eder, lazım olup parçacıda bulunmayan parçaları da hurdaya ayrılmış araçlardan alıp kullanabilirdik. Şimdi toplama adı altında şehri dolaşanlar ortalıkta ne var yoksa her şeyi alıp götürmeye başladı. Bu nedenle eski araçları çatılarda saklamaya başladık” diyerek yaşanan hırsızlık olaylarından dert yandılar.




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