Fabrika çalışanlarından Kızılay’a anlamlı bağış

Fabrika çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği kan bağışında toplanan taze kanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kızılay Kan Merkezi’ne götürüldü. En fazla ihtiaycın yaz dönemlerinde yaşandığını belirten Kızılay Aydın Şube Başkanı Bekir Sıtkı Pekmezci, Uğur Soğutma çalışanlarına teşekkür etti.

Türk Kızılayı ile iş birliği içerisinde Uğur Soğutma olarak kan bağışı kampanyasının geleneksel olarak devam ettiğini belirten Uğur Soğutma yetkilileri “Uğur Soğutma Ailesi olarak düzenli bir şekilde kan bağışı kampanyasına destek veriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışanlarımız gönüllü olarak kan veriyor. Bu kampanyayı Kızılay ‘Yardımsever olmak kanımızda var’ sloganı ile yıllar önce başlatmıştı ve Uğur Soğutma’da bu kampanyanın her zaman destekçisi oldu. Kan verme aralığı erkekler için 3 ay, kadınlar için 4 ay olarak belirtiliyor. Kan vermek başka insanlara hayat olduğu gibi kişinin kendi vücudu için de oldukça faydalı bir şey” diyerek kampanyaya kan vererek destek olan çalışanlara teşekkür ettiler.

“En fazla ihtiyaç bu günlerde oluyor”

Türkiye’de en fazla kan ihtiyacının Ramazana ayı sonrası ve yaz döneminde yaşandığını belirten Kızılay Derneği Aydın Şube Başkanı Bekir Sıtkı Pekmezci, “Ramazan ayında ve yaz döneminde bağış azaldığı için stoklar da azalıyor. Kan ihtiyacının en yoğun olduğu bu dönemlere sosyal sorumluluğa önem veren fabrikalarımız imdada yetişiyor. Bu konuda ciddi bir hassasiyet gösteren Uğur Soğutma çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Geleneksel hale getirdikleri kan bağış kampanyası kapsamında onlarca ünite kan verdiler” diye konuştu.

“Kan bağışının faydaları”

Kan vermenin kişinin kendi sağlığı için de çok önemli olduğunu belirten Kızlay Derneği Aydın Şube Başkanı Bekir Sıtkı pekmezci, “Kan vermenin faydaları saymakla bitmez. Kan veren kişi zor duruma düşmüş insanların canını kurtardığı gibi kendi sağlığını da korur. Kan vererek kemik iliğinin yağlanmasını önlediğinden, kan yapımının canlı tutulması sağlanır. Bağışlanan kanın yerini almak için genç hücreler salgılanır, bu da bağışçının daha dinç ve canlı hissetmesini sağlar. Kan bağışlamak, kandaki yağ oranını düşürür. Kalp krizi riskini % 90 oranında azaltır. Baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon ve yorgunluk gibi rahatsızlıkların giderilmesinde önemli bir katkısı vardır. Bağışlanan her kan; AIDS, Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz Kan grubu taramasından geçirilir. Diğer bir deyişle, bağışçı ücretsiz olarak bu testleri yaptırmış olur. İnsancıl, soylu ve onurlu bir davranış olan kan bağışının manevi yönden değeri ölçülemeyecek kadar büyüktür. Unutmayalım ki bir gün bizim de uygun kana ihtiyacımız olabilir. Kan vermek hayat kurtarır” diyerek herkesi kan bağışlamaya davet etti.