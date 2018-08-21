Funda Arar, Kuşadası’nda hayranlarıyla buluştu

Kuşadası Anfi Tiyatro’da gerçekleşen konsere ünlü şarkıcının hayranları büyük ilgi gösterdi.

Kuşadası’ndaki konserine yeni albümü “ Arabesk” ten oluşan şarkılarla başlayan Funda Arar, daha sonra profesyonel kariyerine başladığı “Kaldırımlar” şarkısını seslendirerek hayranlarını geçmişe götürdü.

Yaklaşık iki saat süren programında hayranlarının büyük ilgisiyle karşılayan ünlü sanatçı her şarkısının bitiminde yoğun bir alkış temposuyla karşılaştı. Hayranları Funda Arar’a neredeyse tüm şarkılarında eşlik ederken, ünlü sanatçı gösterilen yoğun ilgi karşısında zaman zaman duygulandı.