Gençlerin sesi Forum Aydın’da yankılandı

Forum Aydın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği bahar konserleri, sahne gösterileri ve kortejle coşkulu bir kutlamaya imza attı, Romanya ve Macaristan’dan konuk gelen gençleri ağırladı.

Değişim Koleji öğrencilerinin hazırladığı bando gösterisi ve bayram kortejiyle başlayan etkinlikler, Forum Aydın 10. Tenis Turnuvası’nın ödül töreniyle devam etti. Aynı gün Bilgi Koleji Gençlik Konseri, ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Forum Aydın’da sahneye çıkan Başak Koleji öğrencilerinin hazırladığı Bahar Konseri, Forum Aydın misafirlerini coşturdu.

Etkinliğin son gününde Zeybek gösterisi eşliğinde açılışı gerçekleştirilen ve Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan sergi, 24 Mayıs 2018’e dek Forum Aydın’da ziyaret edilebilecek.