Germencik belediyesi daha temiz bir germencik için çalışıyor

Belediye önünde görücüye çıkan “Fil” elektrikli süpürgeler vakit kaybetmeden Germencik ve mahallelerinde hizmet vermeye başladı. Germencik Kent meydanı, Ortaklar mahallesi ve yakın mahallelerde hizmet verecek olan 3 adet elektrikli süpürgeyi inceleyen Germencik belediye Başkanı Ümmet Akın, süpürme araçlarının daha temiz bir Germencik yaratmak adına çok faydalı olacağını kaydetti.

Fil süpürme araçlarının ilçe merkezinde önemli bir işi yapacağını kaydeden Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, “Temiz bir Germencik için göreve geldiğimiz günden bu yana hizmetlerimize devam ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği hizmetlere bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşarken, olumlu sonuçlar aldığımız takdirde “Fil” olarak tabir edilen elektrikli temizlik araçlarının sayısını artıracağız ve ihtiyaç duyulan mahallelerimize bu araçlarımızı yönlendireceğiz. Bu araçlar ilk etapta Kent Meydanı, Cumhuriyet meydanı ve Ortaklar mahallemizde kullanılacak. Yeni araçlarımız 3 kişinin yaptığı işi tek başına yapıyor. araçların elektrikli olmasından dolayı bizlere günlük 2 TL maliyeti olacak. Fil süpürge araçları 8 saat şarj olduktan sonra aralıksız 12 saat temizlik yapabiliyor. Çöp toplama haznesi de 240 litre kapasiteli ve ince temizlik yapıyor. Araçlarımız gece gündüz çalışacak. 750 watt çekiş gücüne sahip olan araç yerde ki her çöpü rahatlıkla alabiliyor. Araçların bir diğer özelliği de kullanan personelin kaç saat aracı çalıştırdığı da belli oluyor” diye konuştu.

“Germencik daha temiz ve güzel hale gelecek”

Yeni araç ile birlikte belediye önüne çıkan Belediye Başkanı Akın, ilçedeki temizliği ve vatandaşların sağlığı için bu anlayış doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Başkan Akın, “Şehrimizi her zaman temiz tutma gayreti içerisindeyiz. Temizlik ve halk sağlığı gibi hassas bir konuda da halkımıza en kaliteli hizmeti vermek için temizlik araç filomuzu daha da genişletmek istiyoruz. Bu sayede ilçemiz, şehir meydanımız küçük çöplerden de arınacak sokaklarımız özenle temizlenerek çok daha temiz ve güzel bir hale gelecek. Değişen ve Gelişen bir Germencik parolamız ile göreve geldiğimiz gün bu hizmetlerimizin sinyalini verdik" dedi.