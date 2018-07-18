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18 Temmuz 2018 08:07

Germencik Belediyesi hizmetlerine devam ediyor

Germencik’in Mesudiye Mahallesi’nde bulunan park, Germencik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilendi.

Germencik Belediyesi hizmetlerine devam ediyor

18 Temmuz 2018 08:07


Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, vatandaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyor.


Eski ve kullanılamaz halde olan park ve çevresi tamamen yenilendi. Mesudiye Park zeminine beton atma çalışması bitirilip üzerine kauçuk döşemesi tamamlandı. Park çevresinin peyzaj çalışması ve çim saha uygulaması gerçekleştirilirken yeni basketbol sahası, yeni çocuk oyun alanı ve yeni fitness oyun grupları getirildi. Yaptığı hizmetler ile vatandaşların takdirini toplayan Başkan Akın; “Germencik’e değişim gerekiyor. Belediye olarak bu anlamda hemşerilerimizin isteklerini tek tek yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.




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