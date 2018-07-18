Germencik Belediyesi hizmetlerine devam ediyor

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, vatandaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyor.

Eski ve kullanılamaz halde olan park ve çevresi tamamen yenilendi. Mesudiye Park zeminine beton atma çalışması bitirilip üzerine kauçuk döşemesi tamamlandı. Park çevresinin peyzaj çalışması ve çim saha uygulaması gerçekleştirilirken yeni basketbol sahası, yeni çocuk oyun alanı ve yeni fitness oyun grupları getirildi. Yaptığı hizmetler ile vatandaşların takdirini toplayan Başkan Akın; “Germencik’e değişim gerekiyor. Belediye olarak bu anlamda hemşerilerimizin isteklerini tek tek yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.