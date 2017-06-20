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20 Haziran 2017 12:08

Germencik Belediyesi mezarlıklarda bayram temizliğine başladı

Germencik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan mezarlıklarda periyodik olarak gerçekleştirilen temizlik ve bakım çalışmalarına bayram öncesinde hız verdi.

Germencik Belediyesi mezarlıklarda bayram temizliğine başladı

20 Haziran 2017 12:08


Germencik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan mezarlıklarda yabani otların kesilmesi ve temizliği, kurumuş, kırılmış veya devrilmiş ağaçların toplanması ve kesilmesi işlemlerini tamamlayarak mezarlık alanlarını daha güzel bir görünüme kavuşturmak üzere çalışıyor.


Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, yaptığı açıklamada, “Bayramın yaklaşması ile birlikte temizlik işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz periyodik olarak mezarlıklarda gerçekleşen çevre düzenlemelerinin yanı sıra, kırılan ve deforme olan alanlarda gerekli çalışmaları bayram dolayısı ile daha sıkı tutuyor. Mezarlıklarda ortaya çıkan yabani otların kesilmesi devrilen ve kırılan ağaçların toplanması işleminin ardından İhtiyaç duyulan mezarlıklarımızda da duvar ve bordür boyama işleri yapılıyor. Mezarlıklarda başlattığımız çalışmaların tamamlanmasıyla, vatandaşlarımız ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmiş olacaklar. Ekiplerimiz sorumluluk alanımız içerisinde bulunan mezarlıklarda gerçekleştirilen genel bakım ve temizlik çalışmalarını Cuma gününe kadar bitirecekler” dedi.


Temizlik İşlerinden alınan bilgiye göre Germencik Belediyesi’nin sorumluluk alanı içerisinde bulunan 42 mezarlıktan 39’u temizlendi ve ihtiyaç duyulan mezarlıklarda duvar ve bordür boyama işleri gerçekleşti. Cuma gününe kadar ise kalan 3 mezarlıkta çalışmalar sonlandırılacak.




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