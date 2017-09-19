Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 23:35

Güvenlik güçleri her yerde kaybolan genç kızı arıyor

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki ve bedensel engeli bulunan genç kız kayboldu.

Güvenlik güçleri her yerde kaybolan genç kızı arıyor

19 Eylül 2017 23:35

Aydın Efeler ilçesinde görüldüğü belirtilen kızın bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Genç kızın yakınları Burcu Canan’ı görenlerin polis veya jandarmaya haber vermesini istedi.


Edinilen bilgiye göre; Köşk ilçe merkezinde yaşayan 20 yaşındaki Burcu Canan, dün annesi işte olduğu sırada evden ayrıldı. Çevrede aramadık yer bırakmayan genç kızın yakınları Burcu’yu bulmayınca güvenlik güçlerinden yardım istedi. Bedensel engeli bulunan genç kızın üzerinde lacivert tişört, siyah eşofman, siyah ayakkabı ve sol kolunda ‘sonsuzum’ ibareli dövme olduğu öğrenildi. Yürürken de hafif aksadığı belirtilen Burcu Canan’ı görenlerin polis veya jandarmaya ihbar etmeleri istendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç