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17 Ağustos 2018 15:30

Haluk Alıcık, Alzheimer Merkezi’ndeki yaşlıları unutmadı

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatlarıyla kurulan Nazilli Belediyesi Evde Bakım Birimi, Kurban Bayramı öncesi Alzheimer Merkezi’ndeki yaşlıları bayrama hazırladı.

Haluk Alıcık, Alzheimer Merkezi’ndeki yaşlıları unutmadı

17 Ağustos 2018 15:30



Sosyal belediyecilik alanında yaptığı başarılı projelerle vatandaşların takdirini kazanan Nazilli Belediyesi, Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatları ile kurulan Evde Bakım Birimiyle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlıların haftalık ve aylık kişisel bakımlarını yapan Nazilli Belediyesi Evde bakım Birimi personeli, bayram öncesi Alzheimer Merkezi’ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.


Alzheimer Merkezi’ndeki hastaların bayrama daha mutlu girmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Başkan Alıcık, “Ekiplerimiz yaşlılarımızı ziyaret ederek kişisel bakımlarını gerçekleştirdi. Saç, sakal ve tırnak kesimleri yapıldı. Bizim için önemli olan onların kendilerini daha iyi daha mutlu hissetmeleri. Tüm yaşlılarımızın mübarek Kurban Bayramlarını bir kez daha kutluyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.


Başkan Alıcık’ın çiçek hediyesi ile mutlulukları taçlanan vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkürlerini iletti.




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