Havuzda serinlerken daha dikkatli olun

Özellikle ortak kullanılan havuzlarda serinleyenlerin daha çok risk altında olduğunu belirten Aydın Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, “Ortak kullanılan havuzlarda ishal, mantar, idrar yolları, kulak ve göz enfeksiyonlarına karşı daha dikkatli olunmalıdır” dedi.

Türkiye’de yılın en sıcak günlerinin yaşandığını, ege ve Aydın’da ise sıcaklıkların oldukça fazla hissedildiğini belirten Aydın Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, “İçinde yaşadığımız bu mevsimde sıcaktan bunalan herkes kendini suya atıp serinlemek istiyor. Ortak kullanılan yüzme havuzları, sıcak ve nemin etkisiyle bazı enfeksiyonların yayılımını kolaylaştırır. Havuz suyunun dezenfeksiyonunda yararlanılan klor bazlı maddelerin uygunsuz kullanımı çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle ortak kullanılan havuzlarda gözün bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olan rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Bunun yanında havuzlardan bulaşan enfeksiyonların en başında, sindirim sistemi enfeksiyonları geliyor. Uygunsuz koşullara sahip havuzlardan serinlemek isteyenler idrar yolu enfeksiyonlarına ve kadınlarda görülen vajinit enfeksiyonlara da yakalanabiliyor” diyerek havuzlarda serinlemek isteyen vatandaşların havuzdaki suyun temizliğinden kullanan kişilerin hijyen kurallarına uyup uymadığına da dikkat etmesini tavsiye etti.

Başhekim Erdal Gezer vatandaşların mümkün mertebe temiz olan denizlerde serinlemesini havuzda serinleyeceklerin de; Havuzdaki klorlamanın ve su sirkülasyonunun uygun olup olmadığın dikkat etmesini, havuzda su yutmamaya büyük özen gösterilmesini tavsiye etti.