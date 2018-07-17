Hayvanları için her gün 5 kilometre mesafeden tankerle su çekiyor

Hayvanları ve kendi kullanımları için gerekli suyu 5 kilometre uzaklıktan tankerle taşıyan Ümmühan Özkurt, susuzluk yüzünden hayvanlarının sayısını yarı yarıya azaltmak zorunda kaldıklarını belirtti. Su sıkıntısı nedeniyle bazı ailelerin bölgeden göç etmek zorunda kaldığını ifade eden Özkurt, “2015 yılında bu bölgeye su getirilmesi için çalışmalar yapıldı ancak aşağı mahallelerin suyu yetersiz kalacağı gerekçesiyle su bağlanmadı. O zaman 5 çoban vardı. Bir tek biz kaldık. Biz mecburen 3 senedir yaz kış buradayız. Tankerle su çekerek yaşıyoruz. Ama parayla versinler ama hayırlık versinler bizim suyumuzu versinler. Parmak kadar, iğne ucu kadar da olsa su istiyoruz” dedi.