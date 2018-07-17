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17 Temmuz 2018 10:05

Hayvanları için her gün 5 kilometre mesafeden tankerle su çekiyor

Aydın’ın Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi Göldağı Yaylasında susuzluğa rağmen hayvancılık yaparak geçinmeye çoban aile, hayvanlarının susuz kalmaması için 5 kilometre uzakta bulunan mahalle merkezinden tankerle su taşıyor.

Hayvanları için her gün 5 kilometre mesafeden tankerle su çekiyor

17 Temmuz 2018 10:05



Hayvanları ve kendi kullanımları için gerekli suyu 5 kilometre uzaklıktan tankerle taşıyan Ümmühan Özkurt, susuzluk yüzünden hayvanlarının sayısını yarı yarıya azaltmak zorunda kaldıklarını belirtti. Su sıkıntısı nedeniyle bazı ailelerin bölgeden göç etmek zorunda kaldığını ifade eden Özkurt, “2015 yılında bu bölgeye su getirilmesi için çalışmalar yapıldı ancak aşağı mahallelerin suyu yetersiz kalacağı gerekçesiyle su bağlanmadı. O zaman 5 çoban vardı. Bir tek biz kaldık. Biz mecburen 3 senedir yaz kış buradayız. Tankerle su çekerek yaşıyoruz. Ama parayla versinler ama hayırlık versinler bizim suyumuzu versinler. Parmak kadar, iğne ucu kadar da olsa su istiyoruz” dedi.




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