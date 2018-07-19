İncirliova Tarık Mengüç ile coşacak.

20 Temmuz Cuma günü saat 20:00’da Belediye Başkanı Gürşat Kale’nin katılımıyla gerçekleşecek olan temel atma töreni sonrası İncirliovalılar Şarkıcı Tarık Mengüç Konseri ile coşacak.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren ilçe genelinde vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt verecek olan yatırım ve hizmetlere öncelik verdiklerini dile getiren Başkan Kale; “Uzun zamandır gündemimizde olan Hürriyet ve Kurtuluş Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Tesislerimizin yapımına başlıyoruz. Her iki mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri tarafından projesi özel olarak hazırlanan tesisimizin temelini 20 Temmuz Cuma günü atıyoruz. 2 bin 130 metrekare alan üzerinde yapımı gerçekleşecek olan tesisimiz içerisinde çocuk oyun parkı, kafeterya, kültür evi, düğün alanı, spor üniteleri, toplantı salonu, muhtarlık hizmet binası, yürüyüş yolları, peyzaj çalışmaları yer almaktadır. 29 Ekim 2018 tarihinde tamamlayarak hizmete açmayı planladığımız bu tesisimiz yaklaşık 350 bin TL’ye mal olacaktır. Projemizin çiziminde büyük emek harcayan ADÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlileri ile Öğrencilerine teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı 20 Temmuz Cuma günü Hürriyet Mahallesi Eski Hayvan Pazarı olarak bilinen alan üzerinde yapımını gerçekleştireceğimiz Temel Atma Töreni ve Tarık Mengüç Halk Konserine davet ediyorum. Tesisimiz ilçemize şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.