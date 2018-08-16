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16 Ağustos 2018 15:19

İncirliova’daki mezarlıklar bayrama hazır

İncirliova Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki mezarlıklarda bakım onarım ve yabani ot temizliği işlerini gerçekleştiriyor.

İncirliova’daki mezarlıklar bayrama hazır

16 Ağustos 2018 15:19


Yapılan çalışmalara ilişkin bir açıklamada bulunan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale; “Belediye olarak maneviyatımıza sahip çıkmak adına ilçemiz genelindeki tüm mezarlıklarımızda belli aralıklarla bakım onarım badana, yabani ot temizliği gibi işleri gerçekleştirmeye büyük önem vermekteyiz. Özellikle dini günlerde vatandaşlarımızın yoğun olarak ziyaret ettiği mezarlıklarımızın manevi havasına yakışır bir hale gelmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda temizlik işleri müdürlüğümüz ile park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz ilçemiz genelindeki tüm mezarlıklarımızda gerekli çalışmaları yapmaktadır” dedi.




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