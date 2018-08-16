İncirliova’daki mezarlıklar bayrama hazır

Yapılan çalışmalara ilişkin bir açıklamada bulunan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale; “Belediye olarak maneviyatımıza sahip çıkmak adına ilçemiz genelindeki tüm mezarlıklarımızda belli aralıklarla bakım onarım badana, yabani ot temizliği gibi işleri gerçekleştirmeye büyük önem vermekteyiz. Özellikle dini günlerde vatandaşlarımızın yoğun olarak ziyaret ettiği mezarlıklarımızın manevi havasına yakışır bir hale gelmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda temizlik işleri müdürlüğümüz ile park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz ilçemiz genelindeki tüm mezarlıklarımızda gerekli çalışmaları yapmaktadır” dedi.