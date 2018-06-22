İş ve Sosyal Hayatta İletişim kursu son buldu

Efeler Belediyesi düzenlediği keman, resim, seramik, el işi ve halk oyunları gibi kursların yanı sıra kişilerin özgüvenini geliştirici, etkili ve doğru konuşmanın inceliklerini içinde barındıran kurslar düzenleyerek Efeler halkından tam not alıyor. Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan ‘İş ve Sosyal Hayatta İletişim Kursu’na katılan 20 kursiyer 3 ay süren eğitimin ardından Kurs Eğitmeni Deniz Karadeniz’in elinden kurs bitirme belgelerini alarak kurs dönemini sonlandırdı.

Belediye olarak sosyal belediyecilik konusunda iddialı olduklarını ve kursların ilçe halkından yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Katılımcıların özellikle iş yaşamında etkili iletişim tekniklerini ve beden dilini nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlayan kurslarımızın vatandaşlarımıza büyük faydaları oluyor. Kurs sonunda kendilerindeki gelişimi fark edip öz eleştiri yaparak yaşadıkları değişimi bizlerle paylaşıyorlar. Bizler de vatandaşlarımızın hayatlarını olumlu yönde etkileyen işler yaptığımız için mutlu oluyoruz” diye konuşarak yeni dönemde de kursların devam edeceğini söyledi.