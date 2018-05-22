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22 Mayıs 2018 10:46

Kadınlar hayır geleneğini yaşatıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 15 kadın imece usulü yufka yapıp dağıtarak Ramazan ayında hayır geleneklerini yaşatmaya devam ediyor.

Kadınlar hayır geleneğini yaşatıyor

22 Mayıs 2018 10:46



Merkez Çapahasan Mahallesi, 240 Sokakta ikamet eden 15 bayan 2 yıldır rutin aralıklarla yufkalı hayır yapıyor. Sokak sakini kadınlar aralarında topladıkları yardımlarla malzemeleri alıp sokakta toplanarak hamur yoğurup yufka açarak geleneklerini sürdürüyor.


Muazzez İmreoğlu, Nurten Kesmen, Müşerref Kaymak, Hatice Çetin, Zehra Özkahya, Dilek Kutlu ve Fehime Sözkalmaz isimli kadınların öncülüğünde bir araya gelen kadınlar küçük çaplı da olsa dayanışma örneği sergiliyor. 2 yıldır kendi aralarında yufkalı hayır etkinliği düzenlediklerini ifade eden Müşerref Kaymak, “240 sokak içerisinde oturan komşularımızla bir araya gelip hayır yapıyoruz. Kendi aramızda topladığımız yardımlarla yaklaşık bin adet yufka yaparak gelen-geçen vatandaşlarımıza ve mahalle halkımıza dağıttık. Hem hayır yaptık hem dua ettik” diye konuştu.




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