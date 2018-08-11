Kaliteli incir için devlet destekleri sürüyor

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, incirde kaliteyi arttırmak için geçtiğimiz yıl başlattığı proje kapsamında Nazilli’ye bağlı kırsal Bağcıllı Mahallesi’ndeki üreticilere incir kurutma tüneli ve kerevet dağıttı.

Nazilli’ye bağlı Kırsal Bağcıllı Mahallesinden bu yıl başvuruda bulunan üreticilere kurutma tünelleri, kerevetleri ve belgeleri düzenlenen törenle teslim edildi. Bakanlık desteğiyle incir kurutma tüneli ve kerevet projesine katılan 6 üreticiye belgelerini teslim eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, kurutma tüneline girerek kurutulmak üzere hasat edilen incirleri kerevetlere hayırlı olsun dilekleri ile serdi.

Türkiye’de ilk kez Aydın’daki 8 ilçede geçtiğimiz yıl başlatılan proje kapsamında geçen yıl 20 olmak üzere bu yılla birlikte toplamda 30 kurutma tüneli ve kerevet dağıtımı gerçekleştirildi. İncirde kaliteyi artırmak amacıyla projenin genişletilerek devam ettirileceği belirtildi. Kurutma tüneli ve kerevet projesine katılan 6 üreticiye teslim belgeleri Vali Köşger tarafından verilirken törene Nazilli Kaymakam Vekili ve Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İŞKUR Aydın Müdürü Rahmi Terzi, daire müdürleri, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri, incir üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“İncirde kaliteyi korumalıyız”

Törende konuşan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Fuat Fikret Aktaş, “Aydın’da yıllık üretilen 185 bin ton incirin 60 bin tonu kurutulmakta, 0 bin tonu ise ihraç edilerek 300 milyon dolar kazanç sağlanmaktadır. Bunun yüzde 10’u ekstra, yüzde 20’si ise birinci sınıf incirlerden oluşmaktadır. İncirde kaliteyi artırmak için kurutma kerevetlerde yapılmalı, yaprak ve yabancı otlarla temas olmamalı, gece kerevetler örtülmelidir. Küf oluşmaması için tam bir kurutma sağlanmalı ve kurutulan incirler kasalarla depolarda muhafaza edilmelidir. Kaliteyi artırma ve organik tarımın yaygınlaştırmak için 2017 yılında 20 adet kurutma serası dağıttık. Bu sene de 30 sera dağıtımı için 125 bin lira bütçe ayrıldı. Bunun bin beş yüz lirası vatandaş katkısı ile karşılanacak” dedi.

“Bu incir Avrupa’da olsa ilaç niyetine satılır”

İncirin çok değerli bir meyve olduğunun altını çizen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Biz incirin kıymetini maalesef bilmiyoruz. Bu incir Avrupa’da olsa ilaç niyetine satılır. Bölgemizde yetişen incirin kalitesini ve verimliliğini artırmamız gerekiyor. Yalnızca üretimi değil pazarlanmasıyla ilgili çalışmalarımız da olmalı” dedi.