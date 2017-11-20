Kan bağışında engel tanımıyor

Sosyal medya ve belediye anonsları aracılığı ile örgütlenen bağışçılar belediye meydanındaki kan toplama aracına akın etti.

Nazilli’ye 35 kilometre mesafedeki Kuyucak’ın Horsunlu Mahallesinden gelen doğuştan görme bozukluğu yaşayan ve 3 yıl önce görme yetisini tamamen kaybederek hayatını bu şekilde sürdüren Kemal Korkmaz isimli emekli vatandaş, gösterdiği duyarlılıkla ilçede de örnek oldu. Belediye meydanında konuşlanan Kızılay’a ait özel kan toplama otobüsüne oğlunun elinden tutarak gelen Kemal Korkmaz, oğlu Mehmet Korkmaz ile yan yana bağışta bulundu. 51 yaşındaki Korkmaz, bugüne kadar Kızılay’a 5, hastanelere de 25 olmak üzere toplamda 30 kez kan bağışında bulunduğunu söyledi. Öte yandan belediye meydanına çok sayıda okul öğrencisi, lise ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere kan veren veya vermeyen herkes destek vermek için ekibi yalnız bırakmadı.

“Bir can kurtarabilmek için veriyorum”

Kendisinin görme engelli olduğunu ve sağlığı elverdiği sürece 3 ayda bir kan bağışında bulunmaya devam edeceğini ifade eden Kemal Korkmaz; “Ben devamlı 3 aydan 3 aya kan veriyorum. Gözlerimden rahatsızım. Hastanelerde kan bekleyen nice hastalar var. Onlar gibileri ve bir canı kurtarabilmek için sürekli kan veriyorum. Doğuştan sorunlu olan gözlerim son üç yıldan bu yana tamamen kapandı. Son üç yıldır da oğlumun yardımıyla kan bağışı alınan yerlere giderek kan veriyorum. Oğlum Sarayköy’de özel bir tekstil firmasında çalışıyor. Hafta sonu tatili için eve gelmesini fırsat bilerek sosyal medyadan yapılan çağrıya kulak vererek Nazilli’ye geldik. Oğlumla beraber kan bağışında bulunduk. Herkesin bizim gibi düşünmesini ve sağlıklıyken kan bağışında bulunarak bir can kurtarmasını diliyorum” dedi.

Kızılay yetkililerinden teşekkür

Hafta sonunda gerçekleşen Nazilli’deki kan bağışı organizasyonunun yoğun katılımla gerçekleştiğini ifade eden Kızılay Yetkilisi, “Görme engelli bağışçımız Kemal Korkmaz’ın bize bugün beşinci bağışıdır. Yalnız 2007 öncesinden sistemde kayıtlı olmayan bağışları bulunmaktadır. Hastaneye olan bağışları da olduğundan dolayı kendi ifadesine göre de 30 bağışı bulunmaktadır. Kendisine bağışlarından dolayı hasta ve hasta yakınları adına teşekkür ederiz. Tüm halkımızı kan bağışı kampanyamıza bekliyoruz” dedi.

Tüm duyurular ‘Nazilli Sayfası’ndan

135 bin üyeye ulaşan ‘Nazilli Sayfası’ isimli Sosyal medyadaki sitesinden yaptığı paylaşımları ile vatandaşın gözü-kulağı olan hesabın Yöneticisi Eşref Özbağcı, “Nazilli’nin en büyük sosyal medya hesabı olarak 135 bin takipçimiz var. Nazilli’de yapılan bu tür etkinlikleri her zaman gönülden destekliyoruz. Duyurularını yapıyoruz. Vatandaşlarımızı kan bağışının yapıldığı noktalara davet ediyoruz. Bunların dışında sayfamıza birçok mesaj alıyoruz. Acil kan bağışı ihtiyacı olduğunda vatandaşlar bize gerekli bilgileri yazıyorlar. Bizde öncelikle doğru olduğunu tespit ettiğimiz mesajlara onay vererek sayfamızdan yayınlıyoruz. Kan bize bugün lazım olmayabilir ama yarın hepimize lazım olabilir. O yüzden tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Kızılay’ın düzenlediği tüm kan bağışı kampanyalarını da sosyal medyamızdan destekliyoruz” dedi.