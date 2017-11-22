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22 Kasım 2017 10:09

Karaer; “Sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderilmeli”

Sen Aydın Şube Başkanı A.

Karaer; “Sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderilmeli”

22 Kasım 2017 10:09

Baki Karaer, sağlıkta dönüşümün ikinci aşamasında sağlık çalışanlarının yaşadığı mağduriyetin giderilmesi gerektiğini savundu.


Türkiye’de sağlık alanında büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, bu dönüşüm sonucu sağlık hizmeti sunum sayısı ve vatandaş memnuniyetinin birkaç misliyle arttığını ancak çalışan sayısının aynı oranda artmadığına dikkat çekti. Bunun da sağlık çalışanlarını mağdur ettiğini ve yıprattığını belirten Karaer, “Bu sebeple sağlıkta dönüşümün ikinci aşaması çalışanlara yönelik olmalı ve mağduriyetleri sona erdirmeli. Sağlık çalışanlarının en büyük mağduriyeti adaletsiz performans sistemi ve yıpranma payıdır. Sağlık çalışanlarımız, dönüşümdeki destansı başarıyı sağlarken yıprandılar, kendilerinden fedakarlık yaptılar. Ancak bunun karşılığını alamadılar. Ayrıca, performans sisteminin mağduru oldular. Yeni dönem, sağlık çalışanlarını kapsamalı ve mağduriyetlerini gidermelidir. Yapılan şehir hastanelerini teknik donanım açısından önemsiyor ve destekliyoruz. Ancak burada hizmet verecek sağlık çalışanlarının mağduriyetleri giderilmedikçe, hizmet kalitesinin artmasını bekleyemeyiz” dedi.


“Yeni istihdamlarla iş yükü azalır”


Sağlık-Sen Genel Merkezi’nin sağlık çalışanlarının yükünün azaltılması, adaletsiz performans sisteminin değişmesi ve yıpranma payının hayata geçmesini için mücadelesini sürdürdüğüne işaret eden Baki Karaer, yeni istihdamlarla iş yükünün azaltılabileceğinin altını çizdi. Yıpranma payı konusunda Sağlık-Sen’in büyük bir mücadele verdiğini anımsatan Karaer, konunun TBMM sürecine yaklaştığını kaydetti. Gerçekleşecek düzenlemenin bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak içerikte olması gerektiğini dile getiren Karaer, Sağlık-Sen’in bunun dışındaki bir çözüme sıcak bakmadığını beyan etti.




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