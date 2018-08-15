Katil zanlısı vurduğu kişinin nabzını kontrol edip öldüğüne emin olduktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis tarafından el konulan olayda kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay öğlen saatlerinde İncirliova Cumhuriyet Mahallesi 7 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde yürümekte olan 25 yaşlarındaki Ferhat Ç.’nin arkasından yaklaşn bir erkek şahıs silahını çıkarıp şahsın üzerine ateş açmaya başladı. Görgü şahitlerinin ifadesine göre; Yere yığılan Ferhat Ç.’nin yanına eğilen katil zanlısı bilinmeyen bir sebeple kurşun yağdırdığı şahsın nabzını kontrol edip öldüğüne emin olduktan sonra bölgeden kaçtı. İnsanların gözü önünde meydana gelen olaydan sonra bölgeye çağrılan 112 Acil Sağlık görevlileri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. O Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda olay yeri inceleme ekipleri cinayet mahallinde çalışma başlattı. Bu arada polis ekipler cinayet işleyip kaçan şahsın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Meydana gelen olay nedeniyle 7 Eylül Caddesi trafiğe kapatıldı. Bölgede Cumhuriyet Savcılığı’nın ve cinayet masası ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.