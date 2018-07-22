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22 Temmuz 2018 18:07

Köşk ilçesinin acı günü

Aydın’ın Köşk İlçesi iki ayrı kazada iki genci kaybetmenin acısını yaşıyor.

Köşk ilçesinin acı günü

22 Temmuz 2018 18:07

Dün gece yarısı biri Kanyaşı mahallesi yakınlarında diğeri Ovaköy yakınlarında meydana gelen iki ayrı kazada iki genç feci şekilde hayatını kaybetti.


Kanyaşı yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Gönül Sergin, Köşk ilçesinde binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualarla Baklaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Öte yandan Ovaköy yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki İsmail Tosun ise Köşk Kızılcayer mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.




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