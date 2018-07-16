Köylü kadınların 15 Temmuz çalışması İstanbul’da sergilendi

Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler Mahallesinde Karpuzlu Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kursta köylü kadınlar, 15 Temmuz temalı kırk yama çalışması yaptı. Kurs öğretmeni Irmak Saniye Durdurur’un rehberliğinde 20 kişilik bir ekiple 25 günde tamamlanan çalışma, İstanbul Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ programında sergilenmeye layık görüldü.

Kurs öğretmeni Irmak Saniye Durdurur, konuya ilişkin Gündem Aydın’a açıklamada bulundu. Durdurur, açıklamasında Türkiye genelinde 15 Temmuz temalı kırk yama çalışmaları için seçmelerin yapıldığını belirterek projeye Aydın’dan katılan iki gruptan biri olduklarını belirtti. Projeye dahil olma sürecini de anlatan Durdurur, “Kadıköy Halk Eğitimi Merkezinden talep geldi. Biz de 15 Temmuzla ilgili olduğu için kabul ettik. Sonrasında seçmelere katılarak projeye dahil olduk.” dedi.

“Çalışmamız Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gidecek”

Kurs öğretmeni Durdurur, 81 ilin katılımıyla ortaya çıkan eserlerin Kadıköy Halk Eğitimi Merkezine ulaşmasının ardından birleştirilerek büyük bir duvar halısı şekline getirildiğini ifade eden Durdurur, çalışmalarının ülke çapında ilgi görmesinin kendilerini ve kursiyerlerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Projenin çeşitli platformlarda sergileneceğine dikkat çeken Durdurur, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde inşası devam eden 15 Temmuz Şehitler Müzesinde daimi olarak teşhir edileceğini söyledi.

“Manevi değeri çok yüksek”

Tekelerli kadınlardan oluşan öğrencilerini çok başarılı bulan Kurs Öğretmeni Saniye Durdurur, 50x50 ebatındaki 15 Temmuz temalı kırk yama çalışmasını kısa sürede tamamladıklarını ifade etti. Durdurur, “Zaten 15 Temmuz olduğu için kabul ettik. Çalışmamızı da zevkle yaptık. Bizim için manevi değeri çok yüksek. El becerilerimiz ile böyle bir çalışmada yer aldığımız için çok mutluyuz” dedi.

Öte yandan Afrin Operasyonu esnasında kursiyerler ile birlikte sınır ötesinde görev yapan asker ve polislere hazırladıkları el emeği ürünleri gönderdiklerini ifade ederek harekâta destek olduklarını belirtti.

Proje neyi amaçlıyor?

Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdiresi Hülya Narsap Gündem Aydın’a yaptığı açıklamada, Kırk yama çalışması ile 15 Temmuz projesinin manevi değeri oldukça yüksek bir sergiye dönüşeceğini dile getirdi. Narsap, 15 Temmuz Zaferi’nin önemini kavratmak ve unutturmamayı amaçladıklarını belirtti. Narsap, sözlerinin devamında “Şehitlerimize şükran duygularımızı bir nebze olsun gösterebilmek, kursiyerlerimizin el becerilerini artırmak ve bunu anlamlı bir çalışmada kullanmak istedik” diyerek, proje kapsamında Türkiye çapında farklı illerden gelen kırkyama çalışmaları birleştirilerek manevi değeri oldukça yüksek olan bir sergi projesine dönüştürmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Sergiye büyük ilgi

81 ilde Kırk Yama Çalışmasıyla 15 Temmuz Proje Sergisi olarak isimlendirilen proje, sergilenmesinin ardından programa katılan TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek ve Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan eserleri teker inceledi. Bunun yanı sıra davetliler tarafından büyük beğeni toplayan eserlerin incelenmesi sonrasında 15 Temmuz temalı şiir dinletisi duygu dolu anlar yaşattı.