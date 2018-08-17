Kuşadası 5. Kitap ve Edebiyet Günleri 26 Ağustos’ta başlıyor

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda 2 Eylül tarihine kadar Türkiye’nin önemli yayınevlerinin katılımıyla sürecek olan Kitap ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenecek imza günleri ile edebiyatseverler yazarlarla buluşma şansı bulacak.

İlk kez 2014 yılında düzenlenen ve gördüğü yoğun ilgiyle yıllar içerisinde kapsamı genişleyen Kuşadası Belediyesi Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri, bu yıl da Türkiye’nin en önemli yayınevlerinin, yayıncılık alanında faaliyet gösteren derneklerin, yerel kitapevlerinin ve yerel yazarların stantlarına ev sahipliği yapacak.

Kuşadası Belediyesi 5. Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri kapsamında 26 Ağustos Pazar günü saat 20.00’da yazar Cezmi Ersöz ile şair Şükrü Erbaş, 31 Ağustos Cuma günü saat 20.00’da ise yazar Hasan Ali Toptaş, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda okurları için kitaplarını imzalayacak.