Kuşadası Belediyesi Kadın Tiyatrosu’na ’Direklerarası Seyirci’ ödülü

Direklerarası Seyircileri Ödülleri organizasyonun "Sezonun Dikkat Çeken Oyunu" ödülüne layık görüldü.

2001 yılından bu yana Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren tiyatroların sergilediği oyunları seyreden, değerlendiren ve ödüllendiren bir proje yürütmekte olan Direklerarası Seyircileri Seçici Kurulu’nun 2017-2018 sezonunda kategorilerinde en başarılı buldukları oyunlar, oyuncular ve tiyatrolar belli oldu. Organizasyonun ödülleri Aydın Efeler Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu’nda düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Efeler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen törende Kuşadası Belediyesi Kadın Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Dar Alanda Uzun Hikayeler” adlı oyuna layık görülen ödülü, Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Nurten Helik, Direklerarası Seyirci Ödülleri Koordinatörü Ömer Şahinbaş’ın elinden aldı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın da katıldığı törende konuşan Helik, kadınların yaşamın her alanında olduğu gibi sanat alanında da var olmaya devam edeceğini belirterek Kuşadası Belediyesi Kadın Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Dar Alanda Uzun Hikayeler” isimli oyunun ödüle layık görülmesinin motivasyonlarını arttırdığını ifade etti.