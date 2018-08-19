Kuşadası Belediyesi’nden doğalgaz açıklaması

Yazılı olarak yapılan açıklamada, doğalgaz çalışmalarının durdurulduğu yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığı kaydedilerek, “ Son günlerde ilçemizde devam etmekte olan doğalgaz dağıtım hattı döşeme çalışmalarının Kuşadası Belediyesi tarafından durdurulduğuna ilişkin sosyal medyada yer alan asılsız haberler ve Belediyemize yapılan şikâyetler nedeniyle oluşan bilgi kirliliğine son vermek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur “

Kuşadası Belediyesi’nin yazılı açıklamasının tamamı şöyle: “ 12.11.2012 tarihli 6360 Sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü alt yapı çalışmalarına dair gerekli izinlerin verilmesi, Büyükşehir Belediyeleri bünyesinde kurulan Alt Yapı Koordinasyon Merkezlerince (AYKOME) yürütülmekte olup, yaklaşık iki yıldır ilçemizde devam eden doğalgaz dağıtım hattı döşeme çalışmalarının durdurulmasının Kuşadası Belediyesi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bilakis, ilçemizde doğalgaz dağıtım hattı çalışmalarını yürütmekte olan Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş’nin “Enerji Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatı doğrultusunda servis hattı imalatlarının belirlenen süre içerisinde tamamlanması zorunluluğu” doğrultusunda Belediyemize inşaat yasaklarının devam ettiği süre içerisinde çalışmalarına devam etme yönündeki 20.07.2018 tarihli ve 154193 numaralı başvurusuna kamu yararı ilkesi göz önünde bulundurularak olumlu yanıt verilmiştir. Belediyemiz tarafından Enerya A.Ş.’nin başvurusuna verilen yanıtta “15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında inşai faaliyetlere ilişkin turistik yörelerde yürütülen inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan türdeki ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetlerine 10.03.2015 tarih ve 46944 sayılı 2015-03 nolu genelge gereği kısıtlama getirilmiştir. Talebiniz incelenmiş olup, gürültü yapılmadan, gerekli önlemler alınarak, 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında sorumluluğu şahsınıza ait olmak üzere cumartesi, pazar ve resmi tatiller hariç saat 10.00-17.00 arasında çalışmak koşuluyla izniniz kamu yararı göz önüne alınarak uygun bulunmuştur” ifadeleri yer almaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere ilçemizde devam etmekte olan doğalgaz dağıtım hattı çalışmalarının tarafımızdan durdurulduğuna dair haberler kamuoyuna yanıltmaya yöneliktir ve gerçeği yansıtmamaktadır “