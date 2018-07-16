Türkiye’nin farklı kentlerinden binlerce gencin katıldığı Davutlar Sevgi Plajı’nda düzenlenen Gençlik Festivali’nde beş gün boyunca 53 sanatçı ve grup konser verdi.

Kuşadası Belediyesi öncülüğünde “Her zaman iyi müzik” sloganıyla düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali sona erdi. 5 gün boyunca devam eden kamplı festivalin son gün konserlerine on binlerce gençle beraber Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı ve Belediye Başkan Yardımcısı Tufan Asrav da katıldı. Festivalin kapanışında konuşan Belediye Başkanı Kayalı, Kuşadası Gençlik Festivali’ne katılımın her geçen yıl katlanarak arttığını belirterek gençlerin heyecanının kendisine umut verdiğin i ifade etti. Kuşadası Belediyesi olarak gençlere yatırım yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Kayalı, festival organizasyonuna katkı sunan herkese teşekkür etti.

Türkiye’nin en sevilen solist ve gruplarını ağırlayan Kuşadası Gençlik Festivali’nin son üç gününde sahne alan Hayko Cepkin, Şebnem Ferah, Halil Sezai, Manga, Pera, Fatma Turgut, Yasemin Mori, GazaPizm, Niyazi Koyuncu, Gülçin Ergül, Hedonutopya, Sekerse Tehlike, Athena, Emre Aydın, Pinhani, Seksendört, Adamlar, Ezhel, Deniz Tekin, Sena Şener, Çamur, Gökcan Sanlıman, Supernova, Palmiyeler, Teoman Mor ve Ötesi, Feridun Düzağaç, Selda Bağcan &Boom Pam, Zakkum, Cem Adrian, Kalben, Vega, Sattas, Aydilge, Ezgi Aktan ve Öfkeli Kalabalık sergiledikleri muhteşem performansla gençlere unutulmaz anlar yaşattı.