Kuşadası Ticaret Odası'nın, Kuşadası'nın tanıtımı amacıyla oluşturulmuş facebook sayfası Kuşadası Güvercin 1 milyon takipçiye ulaştı.

P Dünya genelinde yapılan reklamlarla, yurtiçi ve yurtdışında takipçi sayısı 1 Milyonu geçen sayfa, bir ilçe Odasının yürüttüğü çalışma ile gelinen noktada örnek oluşturuyor.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada “ 2015 yılı sonu itibariyle başladığımız Kuşadası Güvercin isimli facebook sayfamızla bugün geldiğimiz noktada Kuşadası adına bir gururu yaşıyoruz.” Diyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; İçinde bulunduğumuz koşullarda turizm adına ilçemiz için en doğru olanı yaparak ve öngörülü davranarak çağımızın en güçlü tanıtım aracı sosyal medyada çalışmalara başladık. Kuşadası Güvercin isimli facebook sayfamız yayına girdiği 2016 yılı Ocak ayından bugüne kadar; 295.926.360 reklam gösterimi, 46.952.835 video gösterimi, 48.346.826 gönderi etkileşimi ve 1 Milyonu geçen takipçi sayısı ile bir ilçe tanıtımında tüm Türkiye'de bir ilk olmuş ve turizmde bir marka olan Kuşadası'nın adını milyonlara tekrar hatırlatmıştır. Dünyanın her köşesinden takipçisi olan sayfamıza özel hazırlatarak yayınladığımız tanıtım videolarımız ve görseller ile tanıtım arşivimiz daha da güçlenmiştir. Dedi ve sözlerinin sonunda “2016 yılı başından bugüne, Kuşadası'nın dünyada tanınması için takip ederek destekte bulunan, Kuşadası ve güzelliklerinin dünyanın her yerine ulaşmasına destek veren tüm takipçilere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.