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15 Temmuz 2018 19:05

Kuşadası kaza kurbanı iki genç için ağlıyor

Kuşadası Yaylaköy’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kuşadalı iki genç gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kuşadası kaza kurbanı iki genç için ağlıyor

15 Temmuz 2018 19:05


Kuşadası’nı yasa boğan trafik kazası dün akşam meydana gelmişti. Kuşadası’ndan Söke istikametine gitmekte olan 20 yaşındaki Faik Efe Hamurcu yönetimindeki 09 K 4972 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Levent Avcı yönetimindeki 09 JC 542 plakalı otomobil dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Çarpışma sonucu araçta sıkışan Faik Efe Hamurcu olay yerinde, aynı araçta bulunan arkadaşı 20 yaşındaki Abdullah Nacar ise kaldırıldığı Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Diğer araç şoförü Levent Avcı ve araçtaki Mehmet Altınay yaralanak, hastaneye kaldırıldı.


Kuşadası’nda büyük üzüntüye yol açan trafik kazasında hayatını kaybeden iki genç için bugün Kuşadası Hanım Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusunda tabutları yan yana konulan iki genç için cenaze katılanlar, sevenleri ve yakınları gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Faik Efe Hamurcu Adalızade Mezarlığı, Abdullah Nacar ise Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.




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