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19 Mayıs 2018 03:53

Kuşadası Körfezi’nde sahile dev kalamar vurdu

Kuşadası Körfezi’nde dev bir kalamar ölü olarak sahile vurdu.

Kuşadası Körfezi’nde sahile dev kalamar vurdu

19 Mayıs 2018 03:53

Ölü şekilde sahilde kalamarı bulan dalgıç Cumhur Gedikoğlu, Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)’ne haber verdi. Yapılan incelemede dev kalamarın 145 santimetre boyunda ve 8 kilogram ağırlığında olduğu tespit edildi.


EKODOSD tarafından ölçümleri ve detaylı çekimleri yapılan kalamarın türünün belirlenmesi ve denizlerdeki yaşam alanlarının tespitinin yapılması için aynı zamanda EKODOSD Bilim Danışmanı da olan Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Bilecenoğlu’na haber verildi. Prof. Dr. Bilecenoğlu, küresel iklim değişikliği nedeniyle özellikle son yıllarda denizlerimizde birçok yabancı türlerin görüldüğü belirterek, “ Bu türlerin büyük bir çoğunluğunu Süveyş Kanalı vasıtasıyla Kızıldeniz’den geliyor. Bunun yanında doğal bir kanal olan Cebelitarık Boğazı’ndan geçenler ve uluslararası sularda dolaşan gemilerle de bir bölümü geliyor" dedi.


Prof. Dr. Bilecenoğlu, kalamarlar konusundaki çalışmalarıyla tanınan Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alp Salman ile görüşerek kalamarın türünü belirledi. Prof. Dr. Alp Salman, kalamarın “Todarades Sagittatus” olduğunu ve mühtemelen üreme faaliyeti sonrası öldüğünü söyledi.




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