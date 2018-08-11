Kuşadası Triatlonu ve Aquatlonu başladı

Adagöl Spor ve Mesire Alanı’nda gerçekleşen yarışlara Türkiye’nin değişik kentlerinden gelen 500 sporcu katılıyor.

Yüzme, koşu ve bisiklet dallarında çeşitli kategorilerde 500 sporcunun mücadele verdiği yarışların startını Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hakan Turhan ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya verdi. Adagöl Spor ve Mesire Alanı’nın yanında bulunan kumsaldan başlayan yarışlarda atletler ilk olarak yüzerek toplanma alanına geldi. Sporcular daha sonra bisiklet etabı için Adagöl Spor ve Mesire Alanı’ndan çıkarak Kuşadası- İzmir karayolunu kullandılar. Koşu parkuru ise Adagöl Spor ve Mesire Alanı’nda gerçekleşti. Triatletler kıyasıya mücadele verirken sporseverler de yarışları Adagöl Mevkii’nde farklı noktalardan izleme imkanı buldu.

Sabah saatlerinde başlayan yarışlarda Elit Erkekler kategorisinde Alanya Doğa Sporları Kulübü’nden Emirhan Altıntaş, Elit Kadınlar kategorisinde ferdi olarak yarışan Esma Nur Gökçek, Genç Erkekler kategorisinde İzmir Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü’nden Kıvanç Şahinkaya, Genç Kadınlar kategorisinde Görkem Sıla Korkmaz, Minik M1 Erkekler kategorisinde Bursa Yüzme Kulübü’nden Muhammet Emir Kurtulan, Minik M1 Kızlar kategorisinde Çelpa Spor Kulübü’nden Nisa Cebeci, Minik M2 Erkekler kategorisinde Alanya Belediye Spor Kulübü’nden Mikail İsmet Akkız, Minik M2 Kızlar kategorisinde Çelpa Spor Kulübü’nden Damla İnce, Minik M3 Erkekler kategorisinde Çelpa Spor Kulübü’nden Taha Eren Coşkun, Minik M2 Kızlar kategorisinde Alanya Belediye Spor Kulübü’nden İlkben Almila Sarıtaş, Yıldız Erkek kategorisinde Çelpa Spor Kulübü’nden Hakan Tunç, Yıldız Kız kategorisinde Nevra Başak Saatli birinci oldu. Kuşadası Belediye Spor Kulübü’nden Beyza Ayaşlıoğlu ise Yıldız Kızlar kategorisinde ikinci olarak Triatlon Balkan Şampiyonası’nda mücadele etmek üzere Türkiye Milli Takımı kadrosuna girme şansı yakaladı.

Yarışlarda dereceye giren sporcular madalyalarını Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hakan Turhan, Belediye Başkan Yardımcısı Tufan Asrav, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Canan Gürer Temiztürk, Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak ve Federasyon temsilcilerinin elinden aldı.

Kuşadası Triatlon ve Aquatlonu yarın değişik kategorilerde gerçekleşecek yarışlarla Adagöl Spor ve Mesire Alanı’nda devam edecek. Yarışmalar sonunda dereceye giren isimler arasında Triatlon Balkan Şampiyonası’nda mücadele etmek üzere Türkiye Milli Takımı kadrosuna girecek isimler belirlenecek.