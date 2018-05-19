Kuşadası’nda 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Kuşadası’nda sabah saat 09.30’da Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından düzenlenen resmi tören ile devam etti.

Törene Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Radar Komutanı Binbaşı Uğur Ünlü, Kuşadası Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Şahin, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Özgür Selçuk, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Aydın Barosu Kuşadası Temsilcisi Av. Esra Tükenmez, Kuşadası İlçe Spor Müdürü Canan Gürer Temiztürk, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri ile siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda Kuşadalı katıldı.

Törende konuşan Kuşadası İlçe Spor Müdürü Canan Gürer Temiztürk, "Türk genci, Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisidir. 19 Mayıs, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere en büyük emanetidir. Türk genci bu mirasa sahip çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gelecek nesillere aktarılarak sonsuza dek kutlanacak" dedi.

Törende Kuşadalı lise öğrencileri tarafından okunan "Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ataya Cevabı" büyük bir beğeni ile karşılandı. Tören, Kuşadası Folklor Araştırma Derneği (KUFAD) ile Elifname Gençlik Spor Kulübü tarafından sergilenen halk oyunları gösterileri ve Mehmet Nuri Göçen Eğitim ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen koşuda dereceye giren öğrencilere madalyalarının verilmesinin ardından son buldu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, akşam saat 18.00’da Kısmet Otel Kavşağı’ndan başlayacak Gençlik Korteji ve saat 21.00’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydan’ında düzenlenecek olan Pinhani Konseriyle devam edecek.