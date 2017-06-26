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26 Haziran 2017 07:32

Kuşadası’nda bayram hareketliliği

Ramazan Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, tatilcilere sağlanan indirim kampanyaları sayesinde rezervasyonlarda yüzde 90’ları aşan ciddi oranda artış yaşandı.

Kuşadası’nda bayram hareketliliği

26 Haziran 2017 07:32

Bayram tatili için Kuşadası’nı tercih edenler, mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığının da etkisiyle plajları, havuzları ve su parklarını da doldurdu.


Kuşadası’nda otel ve tatil köyleri Ramazan Bayramı tatilini en iyi şekilde değerlendirmek için hem indirim kampanyaları yaptı, hem de alternatif programlar gerçekleştirdi. Bayramda tam kapasite çalışan konaklama tesislerine başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere büyük kentlerdeki tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Ramazada, Korumar, Fantasia, Sühan, Hilton, Ephesia Beach, Adakule, Pine Bay, Tusan, Charisma, Aqua Fantasy gibi yıldızlı oteller ile diğer yıldızlı oteller ve tatil köyleri 4 günlük tatil süresince ekstra program hazırladı.


Bu arada, bayram tatili ile birlikte yoğun bir tatilci akınına uğrayan Kuşadası’nda bayramın birinci ve ikinci günü su parkları, havuzlar plajlar da büyük yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının da etkisiyle plajlara koşan tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı.




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