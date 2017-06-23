Kuşadası’nda bayram önlemleri

Vatandaşların güven ve huzur ortamında bir bayram geçirmesi için Kuşadası Kaymakamlığı, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklar ile güvenlik güçleri tüm önlemleri aldı. Ayrıca, Kuşadası’ndaki otel, tatil köyü ve eğlence merkezleri de bayramla ilgili tüm hazırlıklarını tamamladı.

Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, Kuşadalılar ile tatilcilerin bayram tatilini huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, “ Bayram süresince 24 saat hem Kuşadalıların hem de tatilcilerin hizmetinde olacağız “ dedi.

Milli Parka giriş bayramda ücretsiz

Bu arada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakanlığı, Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı’na bayram boyunca girişlerin ücretsiz olacağını açıkladı. Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı’na 25-26-27 Haziran tarihlerinde Ramazan Bayramı süresince piknik için gelecek olan vatandaşlardan ve araçlardan ücret alınmayacağı bildirildi.

Büyükşehir tüm plajları temizledi

Diğer taraftan, Aydın Büyükşehir Belediyesi de Ramazan tatili boyunca yoğunluk nedeniyle sorun yaşanmaması için Kuşadası’nın tüm plajlarda temizlik yaptı. Büyükşehir Belediyesi; bakım ve temizliğinin yanında ada sahillerine şemsiye ve şezlongda yerleştiriyor. Vatandaşların ihtiyaçları için tuvalet, duş, soyunma kabini gibi yeni ve hijyenik üniteler de hizmete girecek. Büyükşehir ekipleri ayrıca sahil şeridi boyunca tüm cadde ve bulvarları da bayram tatiline hazır hale getirdi.